Angarano: “Record di abbonamenti alla stagione teatrale, miglior risultato da anni”

La stagione teatrale di Bisceglie è appena cominciata ma ha già fatto registrare un record significativo. Nei giorni scorsi è stato registrato un autentico boom di vendite: sono ben 325 gli abbonamenti stagionali già sottoscritti dagli appassionati: il miglior risultato degli ultimi anni, secondo quanto affermato dall’amministrazione comunale. “Il successo è il frutto di un lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale e Teatro Pubblico Pugliese per proporre un cartellone eterogeneo e di alto profilo, capace di soddisfare i gusti di tutti e riscontrare il pieno gradimento del pubblico”, si legge nella nota stampa.

Ieri il sipario sulla stagione teatrale di Bisceglie si è aperto con lo spettacolo “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo e Franca Rame per la regia di Vito Signorile, andato in scena al Politeama Italia (dove la stagione si svolgerà per tutto il 2024, con il teatro Garibaldi ancora chiuso). A fronte del gran numero di abbonamenti venduti e dei pochissimi posti rimasti ancora disponibili, l’Amministrazione Comunale e il Teatro Pubblico Pugliese stanno valutando di inserire nel cartellone le seconde date di alcuni spettacoli.

“È bellissimo vedere il teatro pieno, simbolo della ripartenza della cultura nella nostra Città”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “L’ottimo riscontro del botteghino, che ci fa enormemente piacere, è il segnale di vitalità, sensibilità e fermento culturale della nostra Comunità che si ritrova a teatro per condividere, approfondire, riflettere, sognare. Il ruolo del teatro è anche sociale, un moltiplicatore di energie sane e valori positivi, un veicolo di inclusione. Il vero elemento confortante è soprattutto questo, la risposta positiva della Città testimonia la voglia di partecipare e crescere insieme”.

“Siamo felici della risposta del pubblico, un risultato di cui siamo orgogliosi”, ha aggiunto Emilia Tota, Assessore alla Cultura della Città di Bisceglie. “Questa stagione teatrale di Bisceglie si preannuncia come una delle più memorabili e ciò rappresenta non solo un volano per la cultura, ma anche un importante motore per l’economia di Bisceglie, contribuendo a dinamizzare il tessuto sociale ed economico”.

“Ci preme manifestare i nostri più sinceri elogi per la straordinaria riuscita sin qui conseguita, un risultato eccezionale che attesta la vivace vitalità culturale della comunità”, ha sottolineato Paolo Ponzio, Presidente Teatro Pubblico Pugliese. “In questo scenario, territorio, erudizione e l’appassionato approccio del pubblico si congiungono in un connubio ideale, sottolineando la centralità che la cultura assume nel formare e arricchire il nostro tessuto sociale. Rinnoviamo il nostro ringraziamento per l’impegno profuso nella promozione e nel sostegno delle arti e della cultura a Bisceglie e formuliamo a tutti l’auspicio di una stagione teatrale entusiasmante e coinvolgente”.