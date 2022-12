Angarano: “Anche Piazza Vittorio Emanuele cambia volto”

Il sindaco Angelantonio Angarano ha partecipato ieri, venerdì 9 dicembre, ad un incontro per la presentazione alla Comunità di San Lorenzo del progetto di rigenerazione urbana per il recupero dell’area adiacente al monumento del Calvario con un finanziamento PNRR di 800mila euro ottenuto dal Comune di Bisceglie.

Con il primo cittadino, ospiti di Don Ferdinando Casella nella parrocchia di San Lorenzo, anche l’Architetto Giacomo Losapio, Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, e gli architetti Giancarlo Mastrovito e Marcello Greco, curatori del progetto.

“Il progetto si è ispirato a due temi principali, la connessione e la ricucitura con il contesto della nostra piazza principale, del monumento del Calvario, della chiesa e della restaurata torre civica dell’orologio. Luoghi del nostro cuore a cui siamo molto legati. Un’organizzazione spaziale diversa sarà funzionale ad agevolare e stimolare un utilizzo differenziato, flessibile e di interesse sociale. L’obiettivo è ottenere uno spazio qualificato e attraente, rispetto al degrado attuale, che rispetta l’importanza della storicità del luogo e nello stesso tempo le esigenze sociali e culturali del sito, con una nuova viabilità, verde pubblico e giochi per bambini”, scrive Angarano sui social.

“Questo, per quel che concerne piazza Vittorio Emanuele II, si somma alla piantumazione di nuove palme e all’istallazione di nuova illuminazione, che hanno fatto rinascere la nostra piazza principale. E, ancora, ai lavori in corso per la riqualificazione delle fontane che presto torneranno a funzionare, e ai lavori che riguarderanno il recupero di villetta Logoluso. La conversazione, in questa fase embrionale del progetto, è servita anche a raccogliere idee e proposte, nell’ottica di una progettazione condivisa e partecipata. Continuiamo a fare dell’ascolto una componente essenziale del nostro modo di governare. Non a caso, un incontro simile avevamo fatto negli scorsi giorni nella Chiesa di Santa Caterina per spiegare come cambierà il quartiere Cittadella. Il Covid ci ha frenato, adesso stiamo correndo. Bisceglie sta letteralmente cambiando volto e continuerà a farlo anche nel prossimo futuro con tutte queste opere che continueranno a migliorare la qualità della nostra vita e renderanno la nostra Città sempre più bella, moderna e accogliente”, conclude il sindaco.