Ecco l’elenco dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune di BISCEGLIE
SEZIONE COGNOME NOME
1 DI BITONTO LUCREZIA
2 PEDONE EMANUELA
3 MAZZONE ROMINA
4 LOPOPOLO MARIANNA
5 VALENTE ALESSANDRO
6 STORELLI GAIA
7 MINERVINI VALERIA
8 PAPAGNI ANNAMARIA
9 FALCO GRAZIA MARIA
10 CANGELLI GIOVANNA
11 MASTRAPASQUA GIUSEPPINA
12 SCISCIOLI FRANCA
13 DI LEO LEONARDO ORAZIO
14 LOPOPOLO SUSANNA
15 RICCHIUTI LUCA
16 PARISI ANNA
17 MUSCATELLA GIANMICHELE
18 SALERNO ANTONELLA
18/S MONOPOLI VALERIA
19 DELL’OLIO ANGELO
19/S DI PILATO LUCIA
20 NAPOLETANO STEFANO
21 LAFRANCESCHINA MATTEO
22 RANA ARCANGELO
23 SETTE NICOLA
24 STREGAPEDE GIORGIA
24/S LOSAPIO GIUSEPPE
25 MORGIGNO ANGELA
26 PAPAGNI GIUSEPPE
27 STORELLI VALENTINA INES
28 PORCELLI ANGELO
29 RINALDI ROSALBA
30 TROISI GRAZIELLA
31 DI TERLIZZI NICOLA MARIA
32 GALANTINO ANGELA
33 DI TERLIZZI VALENTINA
34 TORTORA CONCETTA
35 DE TOMA ADRIANO OTTAVIO
36 BARRACO GIUSEPPE
37 PRENCIPE MARIA CARMELA
38 SGOBBA ANTONIO
39 MARTELLOTTA SERENA
40 CAMPI ROSARIA
41 PALERMO ROSA
42 RIGANTE MARIO
43 PREZIOSA ANNAMARIA
44 RICCHITELLI ROSSELLA
45 CAPRIOLI FRANCESCO
46 BRUNI GIROLAMO
47 DI TERLIZZI NICOLA
48 PAPAGNI MARISA
49 CAPPELLUTI NICOLA
50 ACQUAVIVA LETIZIA