Alessandro Ricchiuti alla guida della delegazione di Confindustria Bari-Bat

Il biscegliese Alessandro Ricchiuti è stato nominato alla guida della delegazione di Confindustria Bari-Bat.

Ricchiuti, che ricopre anche il ruolo di amministratore unico della Riada Partners STP Spa, ha una lunga storia di impegno a fianco delle imprese del territorio. La sua carriera in Confindustria ha visto una progressione costante, culminata recentemente con un quinquennio di servizio come consigliere, durante il quale ha contribuito a delineare strategie importanti per il sostegno e la crescita delle imprese della provincia.

La nomina di Alessandro Ricchiuti è un segnale forte dell’impegno di Confindustria verso le realtà imprenditoriali locali. Le sue capacità sono viste come un elemento di continuità, ma anche di rinnovamento, con l’obiettivo di affrontare le sfide contemporanee del mercato, inclusa la digitalizzazione e la sostenibilità.

“Il mio obiettivo, insieme alle carismatiche figure del Presidente Michele Scarcelli, del Vicepresidente Sigfrido Cappa e del Consiglio Direttivo tutto, è quello di lavorare insieme alle imprese per costruire un futuro resiliente, innovativo e sostenibile”, ha dichiarato Ricchiuti. “Siamo chiamati a rispondere a cambiamenti rapidi e a volte imprevedibili, e il mio impegno sarà quello di garantire che Confindustria Bari-BT sia un punto di riferimento solido e proattivo per tutti gli associati.”

Alessandro Ricchiuti si appresta a scrivere un nuovo capitolo per Confindustria Bari-BT, puntando a rafforzare ulteriormente il legame tra il tessuto industriale e le istanze del territorio, in un dialogo costruttivo e orientato al futuro.