Al via in Puglia la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19

Parte in Puglia la campagna per la vaccinazione antinfluenzale: sono 1 milione le dosi acquistate da distribuire.

L’offerta vaccinale è garantita a partire dall’effettiva disponibilità da parte delle Asl, con la massima priorità per:

persone dai 60 anni in su

persone di tutte le età con patologie che aumentano il rischio di complicanze

persone ospiti o ricoverate nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali

bambini e bambine (tra 6 mesi e 6 anni di età)

donne in gravidanza e nel periodo post-partum

personale sanitario e persone impiegate nei servizi pubblici di primario interesse collettivo

È inoltre offerta gratuitamente e raccomandata a lavoratori e lavoratrici che, per motivi di lavoro, sono a contatto con animali e a chi dona il sangue.

Co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini

Tutti i vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili con il vaccino anti Covid-19, anti Pneumococco e anti Herpes Zoster (o “Fuoco di Sant’Antonio”).

Vaccino anti Covid-19

In contemporanea con la campagna antinfluenzale parte la campagna di vaccinazione anti Covid-19 con l’utilizzo di nuovi vaccini aggiornati. La dose di richiamo è offerta attivamente alle persone dai 60 anni in su, alle persone fragili di tutte le età, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle donne in gravidanza e al personale sanitario.

La dose di richiamo del vaccino, di norma, ha una valenza di 12 mesi. È raccomandata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino ricevuta o di 6 mesi dall’ultima infezione (vale la data del test diagnostico positivo).

Vaccino anti Pneumococco e anti Herpes Zoster

La vaccinazione anti Pneumococco è prevista per le persone di 65 anni, le persone con più di 65 anni che non si sono mai vaccinate in precedenza e per quelle tra i 18 e i 64 anni a rischio di contrarre la malattia per patologie o condizioni predisponenti.

Anche la vaccinazione anti Herpes Zoster è garantita alle persone di 65 anni e a quelle dai 18 anni in su con determinate patologie e condizioni mediche (come diabete mellito, asma bronchiale, ecc.)

Dove vaccinarsi

Per i bambini e le bambine dai 6 mesi ai 6 anni e per gli adolescenti con patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, le vaccinazioni sono effettuate dai Pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna vaccinale e nelle sedi vaccinali delle Aziende sanitarie locali.

L’offerta dei vaccini antinfluenzali per gli adulti è assicurata dai Medici di medicina generale insieme alle vaccinazioni anti Pneumococco, anti Herpes Zoster e anti Covid-19. Quest’ultimo vaccino, inoltre, è somministrato anche nelle farmacie convenzionate.