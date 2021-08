Al via campagna vaccini fascia 12-19 anni, Lopalco: “Importante studenti vaccinati prima inizio della scuola”

Comincia oggi il nuovo percorso che intende portare a vaccinare nel più breve tempo possibile gli studenti compresi nella fascia d’età che va dai 12 ai 19 anni.

Le Asl della regione chiameranno, scuola per scuola, i ragazzi che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid. In Puglia il 63,63% degli adolescenti dai 12 ai 15 anni non è vaccinato, mentre dai 16 ai 19 anni la percentuale è del 30,93%.

“È importante che gli studenti siano vaccinati prima dell’inizio dell’anno scolastico e soprattutto il più possibile a ridosso della prima campanella – dichiara l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco – in maniera che la vaccinazione sia fresca e che, quindi, la durata della protezione possa coprire tutto l’anno scolastico”.

Sul fronte del personale scolastico pugliese, il 4,66% di docenti e collaboratori scolastici non è ancora vaccinato. E’ quanto emerge dai dati relativi alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 resi noti dalla Regione sulla base dei report delle Asl che si riferiscono al mondo della scuola in vista della ripresa delle lezioni.

La platea del personale scolastico è pari a 86mila 706 persone e nel 95,34 per cento dei casi c’è stata la somministrazione della prima (o unica dose) dose. Di seguito i dati relativi alla copertura con almeno una dose di vaccino: Asl Bat 96,76%; Asl Foggia 97,33%; Asl Lecce 96,15%, Asl Taranto 95,03%; Asl Bari 93,40% e Asl Brindisi 93,22%.