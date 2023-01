Aggiudicato l’appalto per i servizi di vigilanza di beni comunali, scuole e parchi

Il Comune di Bisceglie ha affidato l’appalto per i servizi di vigilanza degli immobili sedi di uffici comunali, dell’ufficio del Giudice di Pace, di scuole materne, elementari, medie inferiori e dei parchi pubblici. Ad aggiudicarsi l’appalto, che avrà la durata di tre anni, è stato l’istituto di vigilanza Sicuritalia Ivri spa, per un importo complessivo di €263.342,96, iva esclusa.

Tale servizio comprende anche la tenuta chiavi dei cancelli di accesso ai parchi comunali e al cimitero comunale, per prevenire atti di danneggiamento a strutture comunali, furti e incendi. Nel corso delle ispezioni interne le guardie giurate dovranno verificare la chiusura di cancelli, portoni, finestre, lo spegnimento di luci e segnalare ogni situazione anomala di rilievo al funzionario indicato dall’Amministrazione Comunale.

I servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere assicurati, oltre che per i sistemi di allarme, anche per i trasmettitori di radio allarme, che dovranno essere forniti e installati a cura dell’appaltatore. Con riferimento agli istituti scolastici si specifica che i sistemi di radio allarme muniti di fotocellule dovranno essere installati presso ogni ingresso dei singoli istituti, lungo i corridoi nonché presso gli uffici della direzione scolastica, sale insegnanti, uffici delle segreterie e in tutte le aule attrezzate a laboratorio scolastico ove sono presenti attrezzature e sistemi informatici.

I servizi di vigilanza con piantonamento fisso dovranno essere effettuati da personale in divisa, addestrato ed equipaggiato, munito di tesserino di riconoscimento ben visibile, dotato di ricetrasmittente che consenta l’immediato contatto con la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza e con le Forze dell’Ordine. Gli interventi delle guardie giurate, a seguito di allarmi segnalati presso la centrale operativa dell’istituto di vigilanza, dovranno essere effettuati entro massimo 5 minuti dall’avvenuta segnalazione.