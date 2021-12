A Bisceglie parte il Natale dei commercianti per le vie della città

Animazione per bambini, artisti di strada, musica e tanto altro saranno protagonisti il 12 e 19 dicembre a Bisceglie per un Natale ricco di tante iniziative. Da una collaborazione tra il consorzio MercatinCittà, Confcommercio, BisceglieViva e Amministrazione Comunale si terranno, per le prossime due domeniche prenatalizie, una serie di iniziative pensate per tutte le età cin via XXIV Maggio, via Aldo Moro e Piazza San Francesco, in modo che i cittadini possano passeggiare piacevolmente per le vie del centro cittadino e dedicarsi allo shopping. Il tutto finalizzato a vivere la città e ad incentivare il commercio nel negozio sotto casa.

Il programma, al momento, prevede per domenica 12 dicembre in mattinata in Piazza San Francesco l’animazione per bambini a cura di “Il ranocchio”, “Ambarabà”, “Hakuna Matata” e “Lilliput”. Altre attività teatrali e non solo per i bambini anche in via Aldo Moro a cura dell’associazione “Fagipamafra” di Fabiano di Lecce. Non mancheranno per tutto il corso della giornata artisti di strada, trampolieri e mascotte con spettacoli che animeranno via XXIV Maggio e via Aldo Moro. In serata, in piazza San Francesco si terrà l’esibizione musicale a cura del gruppo Never Hide. Le attività di animazione e intrattenimento continueranno domenica 19 dicembre con cori natalizi, esibizione “Metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di festa” a cura H-demia Zamar, esibizioni danzanti e artisti di strada in via XXIV Maggio e l’evento “Il sentiero del Natale” che si terrà in via Aldo Moro con musica e spettacoli.

“Si tratta di un programma di massima – spiega Katia Todisco, delegata Confcommercio Bisceglie – perché tale è l’entusiasmo tra commercianti e associazioni che sicuramente fino al 19 dicembre si aggiungeranno al cartellone anche altre iniziative. Così vogliamo incentivare il commercio sotto casa ma soprattutto vogliamo mettere in evidenza il ruolo dei commercianti che hanno contribuito nell’organizzazione di queste iniziative perché sono loro i primi a credere che, investendo nella propria città, i risultati arrivano senz’altro”.

“Torniamo anche in vista del Natale a rilanciare l’idea del commercio sotto casa – afferma Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – in quanto siamo convinti che serva una strategia di sostegno a questo settore che durante la pandemia ha subito un notevole contraccolpo perché in molti per timore hanno preferito gli acquisti online. Ma il commercio ‘tradizionale’ non dobbiamo dimenticare che è un punto di forza della nostra economia e delle nostre città perché punta alla capacità relazionale con il cliente-consumatore. Il negozio sotto casa, che è spesso il negozio di fiducia, conosce gusti e preferenze e sa sempre consigliare al meglio la propria clientela”.