A Bisceglie incontro sul tema delle dipendenze affettive

Il progetto Non ti scordar di te prosegue il suo cammino sui due binari delle attività promosse dalle associazioni vincitrici del bando Puglia Capitale Sociale 3.0, il Pineto di Trani e Arca dell’Alleanza di Bisceglie.

Domenica 14 aprile alle ore 19 (centro d’ascolto per la famiglia, Bisceglie via Cavour 150) Bisceglie ospiterà una conferenza sul tema “amore malato e dipendenza affettiva”, offrendo un dibattito moderato da Leonardo Trione, psicologo counselor e mediatore familiare dell’associazione Arca dell’Alleanza.

L’appuntamento con il dott. Trione affronterà i diversi aspetti che riguardano le dipendenze affettive di ogni genere. La persona che vive una dipendenza affettiva sente la propria vita come insignificante senza la presenza del partner. Come in tutti i problemi psicologici si genera un meccanismo che si alimenta da solo: la persona sente che ha un bisogno assoluto e continuo dell’altro, concentrandosi su questo bisogno si allontana gradualmente sempre più da sé stessa, dalle sue potenzialità, dalle sue risorse, dalle sue capacità, dai suoi progetti. Rinuncia ai propri bisogni, soffoca le proprie emozioni, pur di stare con l’oggetto del suo amore, a cui dedicare la maggior parte del proprio tempo, qui nasce l’inganno che porta dritti alla dipendenza: si pensa di amare l’altra persona, e che sia naturale rinunciare a tante cose per preservarla. L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza.