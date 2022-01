A Bisceglie nuovo hub vaccinale e drive through, Angarano: “Bellissimo gioco di squadra”

“Domani, sabato 22 gennaio, apre il nuovo hub vaccinale nel tensostatico dell’IISS “Leonardo da Vinci”, in via cala dell’arciprete 1″. A comunicarlo ufficialmente è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Si svolgerà quindi già in quella struttura l’open day vaccinale per adulti in programma domani dalle ore 9 alle 12.30.

Il “PaladaVinci” consentirà di accelerare al massimo la campagna vaccinale in un luogo ampio e confortevole – continua il Primo Cittadino – con le caratteristiche idonee ad un hub vaccinale che non c’erano in nessuna altra struttura in Città.

Per questo mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’utilizzo e l’allestimento della nostra nuova macchina della salute. In primis il Dirigente scolastico Donato Musci, che ha ben spiegato anche pubblicamente le ragioni di mettere a disposizione, con buon senso, la struttura in favore della cittadinanza in una fase emergenziale, e tutta la comunità scolastica. E poi la Asl Bt e la Provincia di Barletta Andria Trani“.

“Dopo aver esperito l’iter burocratico, è stato possibile attrezzare il tensostatico in tempi brevissimi grazie all’impegno degli operai comunali, di personale della Asl Bt, della Protezione civile e di tanti volontari delle associazioni cittadine che, ancora una volta, sono al nostro fianco per combattere la pandemia. E, come era successo per il PalaCosmai, tanti privati stanno collaborando in forma volontaria, in silenzio. A tutti loro va il nostro grazie. Un bellissimo gioco di squadra”.

“In più, un’altra buona notizia: su nostra richiesta, nei prossimi giorni sarà attivato nella zona adiacente al poliambulatorio Don Pierino Arcieri un drive through della Asl Bt per eseguire tamponi senza scendere dalla propria auto. Funzionerà con prenotazione, su richiesta dei medici di medicina generale attraverso la Asl Bt. Servirà a eseguire più tamponi, in sicurezza -conclude Angarano – data la grande richiesta in questo periodo.