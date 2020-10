Unione Calcio, Cicerello non basta: ko interno contro il Barletta

Non basta una prestazione tutta di grinta per l’Unione Calcio Bisceglie. Gli azzurri di Luca Rumma vengono battuti al “Di Liddo” per 2-1 dal Barletta rimediando la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Eccellenza Pugliese, girone A.

Mister Rumma richiama Di Bari tra i pali, parte dal 1′ anche Amoroso. Out Compierchio e Lorusso, siede in panchina Marco Vitale, ritorno last minute dell’Unione Calcio Bisceglie.

I padroni di casa partono forte ed al 9’ sbloccano il risultato con Cicerello, abile a sfruttare l’assist di Bufi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il vantaggio Unione dura tre giri di lancette; al 12’ Di Giorgio, ex di turno come Zingrillo e Lullo, commette fallo su Pollidori, il direttore di gara concede la massima punizione che Loiodice trasforma. Dopo un inizio di fuoco, la gara cala di intensità e per annotare una nuova azione bisogna aspettare il 23’ quando la conclusione di Cicerello, ben servito da Amoroso, viene respinta dal portiere Lovecchio. Centoventi secondi dopo, Rumma perde Bufi per infortunio e lo sostituisce con Palumbo mentre, al 29’, Milella si rende protagonista di una inefficace conclusione dalla distanza.

Nella ripresa, dopo 5’, la palombella di Di Rito non sortisce gli effetti sperati, invece al 12’ Raiola si impossessa della sfera e lascia partire un diagonale che non centra i tre legni. Passano otto minuti, quando Di Rito è artefice di una sforbiciata bella esteticamente quanto infruttuosa. L’ex Bisceglie ci prova al 39’ con un colpo di testa che termina a lato. Va meglio però al 41’, quando sfrutta al meglio il cross di Bonasia.

L’Unione Calcio alza il baricentro alla ricerca del pareggio ed al 43’ Amoroso raccoglie un palla vagante, ma il suo tentativo termina a lato.

Con il ko in questione, l’Unione Calcio rimane a quota 2 punti in classifica, scendendo al penultimo posto in classifica.

A seguito del DPCM firmato in data 24 ottobre che non prevede la prosecuzione di competizioni regionali, il campionato di Eccellenza va in archivio e riprenderà a data da destinarsi.

UNIONE CALCIO – BARLETTA 1-2 (1-1 p.t.)

UNIONE CALCIO: Di Bari, D’Alba (45’s.t. Petrignani), Preziosa, Andriano, Bufi (26’p.t. Palumbo), Di Giorgio, Zinetti (21’s.t. Balzano), Zingrillo, Amoroso, Raiola (37’s.t.Vitale), Cicerello. A disp: Lullo, Inchingolo, Binetti, Benedetti, Sannicandro. All: Rumma

BARLETTA: Lovecchio, Gasbarre (27’s.t.Boiano), Marangi (35’s.t. Cafagna), Milella (35’s.t.Iannicello), Telera, Pollidori, Varsi (35’s.t. Grazioso), Ganci, Di Rito (46’s.t. Aprile), Loiodice, Morra. A disp: Vitucci, Paganelli, Guadagno, Colucci, Cafagna. All: Farina

MARCATORI: 9’p.t. Cicerello (U), 12’ Loiodice su rig. (B), 41’s.t. Di Rito (B)

AMMONITI: Di Giorgio (U), D’Alba (U), Telera (B), Pollidori (B), Ganci (B), Loiodice (B), Grazioso (B)

ARBITRO: Manfulletto (Bra). ASSISTENTI: Coviello (Molfetta), Errico (Bari)