Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie, i risultati dopo le gare di accesso ai Campionati Italiani giovanili

Risultati importanti giungono da Martina Franca per quel che riguarda gli atleti della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie presente al secondo torneo di qualificazione giovanile per i Campionati Italiani.

Luigi Antonio Amati ha conquistato il primo posto nella categoria Under 19, vittoria impreziosita dal secondo posto di Davide Troilo e dal terzo di Corrado Palumbo. Gradino più alto del podio anche per Matilde Ingravalle tra le Under 17 femminile. Importanti i terzi posti di Pasquale Di Ceglie (under 17 maschile), Daniele Garofoli (Under 15 maschile) e Anita Dell’Olio (Under 13 femminile). Buone prestazioni anche per Francesco Palumbo (Under 19) ed Emanuele Troilo (Under 21).

“È sempre molto bello vedere l’impegno dei nostri ragazzi sul campo – commenta Giuseppe Dell’Olio, presidente della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie – A Martina Franca ci siamo confrontati con tanti atleti pugliesi, portando a casa ottimi risultati”.

La Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie torna in campo il 20 e 21 gennaio con le quattro squadre impegnate nei campionati regionali di serie C1, C2 e D1.

“Ripartiamo con il girone di ritorno dei campionati con entusiasmo, sulla scia dei risultati positivi ottenuti nel torneo di qualificazione ai campionati italiani. Adesso vogliamo continuare a crescere, a divertirci e a dare il massimo”, conclude Dell’Olio.