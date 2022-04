Star Volley, i playoff cominciano con una sconfitta interna

Nel match d’apertura dei playoff, valevole per il girone 3 della serie C, la Star Volley ha ceduto in casa contro Castellaneta.

La partita tra le due compagini è stata combattuta; ci è voluta la quinta frazione, infatti, a decretare la vincitrice. Prima le biscegliesi si sono aggiudicate il primo periodo (25-15) per poi cedere il passo nel secondo e nel terzo set (25-19 e 25-21). Le nerofucsia rimettono tutto in bilico prendendosi il quarto periodo (25-22). È nel tie-break che le giocatrici ospiti si portano a casa la contesa (15-10).

La Star Volley ora dovrà attendere la sfida contro la Fenix, in programma a Monopoli domenica 8 maggio.