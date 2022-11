Serie B2: Star Volley riceve Castellaneta, delicato derby in trasferta per Sportilia

Una gara casalinga fondamentale per confermarsi in vetta alla classifica ed un delicato confronto in trasferta in chiave salvezza. È questo ciò che prevede il turno in programma questo weekend per le portacolori cittadine impegnate nel campionato di Serie B2 di volley.

Apre il programma la capolista Star Volley Bisceglie che, domani sera alle ore 19, riceve al PalaDolmen Castellaneta con l’obiettivo di proseguire la marcia a punteggio pieno. Un derby che si preannuncia ostico per le nerofucsia poiché le tarantine galleggiano nella zona centrale della graduatoria ed hanno conquistato fin qui 8 punti dimostrando grande carattere e determinazione, in particolare nell’ultimo match disputato nel quale hanno rimontato due set di svantaggio alla Briolingerie Cerignola prima di operare il sorpasso e conquistare il successo al tiebreak. Una gara da prendere con le pinze dunque per il gruppo guidato da coach Sarcinella, ormai consapevole delle proprie potenzialità ma al contempo delle insidie e delle difficoltà del torneo. Va infatti tenuto presente anche l’ottimo momento di forma delle ospiti che giungono a Bisceglie reduci da due vittorie consecutive.

Scende in campo domenica pomeriggio alle ore 18, invece, Sportilia impegnata in un cruciale derby nelle zone calde della classifica. Le biancazzurre di coach Nuzzi sono infatti ospiti della Biogustiamo Cerignola, formazione che occupa la quartultima piazza con 4 punti, due in meno delle biscegliesi. L’obiettivo di Arianna Losciale, ex di turno al pari di Carmen Bellapianta, e compagne è duplice infatti ottenere i tre punti permetterebbe da un lato di allontanare la zona retrocessione ed aumentare il gap nei confronti delle rivali di giornata e dall’altro consentirebbe a Sportilia di conquistare il primo risultato utile lontano dalle mura amiche. Dopo le sconfitte patite contro le due capolista, Fasano e Francavilla, è obbligatorio ripartire di slancio in casa biancazzurra per recuperare morale e fiducia anche in vista dei prossimi appuntamenti che porranno Sportilia dinanzi a gran parte delle avversarie dirette in classifica. Dall’altra parte Cerignola lotterà su tutti i palloni come avvenuto settimana scorsa nello sfortunatissimo confronto contro Isernia, al termine del quale le ofantine hanno ceduto al tiebreak dopo aver sciupato anche tre match point nel quarto set. Si preannuncia pertanto una sfida tesa e molto equilibrata nella quale la differenza la faranno i dettagli e la concentrazione nei momenti chiave della partita. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA)