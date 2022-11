Serie B2: seconda vittoria di fila Sportilia, cade ancora Star Volley / CLASSIFICA

Sabato in chiaroscuro per le compagini del volley cittadino che raccolgono una vittoria ed una sconfitta nei match validi per la settima giornata del girone L di Serie B2.

Scesa in campo per prima, alle ore 17.30, la Star Volley Bisceglie incappa nella seconda sconfitta consecutiva cedendo nettamente nel derby contro Primadonna Bari. Partita davvero sottotono quella delle nerofucsia che, eccezion fatta per il terzo parziale, non riescono mai ad impensierire le avversarie, ciniche ad imporsi con un eloquente 3-0.

Inizio di partita difficile per Haliti e compagne che in pochi minuti si ritrovano già sul -5 (8-3) con coach Sarcinella costretto a chiamare timeout. La mossa non sortisce gli effetti sperati e poco dopo Bari conquista il +6 portandosi sul 13-7 mantenendo saldamente le redini della gara. Sarcinella ricorre quindi al secondo timeout a disposizione ma Star Volley non riesce mai a ricucire il gap, che tocca anche i nove punti di differenza, e il primo set se lo aggiudica la squadra di casa con il punteggio di 25-18. Al rientro in campo per il secondo parziale l’andamento dell’incontro non cambia con le baresi che si fanno preferire alle rivali sul piano del gioco e conquistano immediatamente un cospicuo vantaggio (6-2). La panchina biscegliese prova a spezzare l’inerzia con una nuova interruzione ma Bari non si scompone e alla ripresa del gioco continua a giocare la propria partita con grande efficacia e concentrazione. Le ospiti, infatti, provano a reagire ma qualsiasi iniziativa viene schermata dalla difesa di casa e il punteggio si dilata nuovamente in favore delle baresi che conquistano sette lunghezze di vantaggio sul 13-6. Il copione del secondo set ricalca, dunque, quello del primo anche se le nerofucsia riescono quantomeno a dare un segnale riportandosi sul -2 (20-18). Nel finale di set, però, Primadonna Bari amministra il prezioso vantaggio e il 25-21 certifica il raddoppio per le padrone di casa. Sotto di due set, Star Volley rientra in campo con maggiore determinazione in avvio di terza frazione, tuttavia, le baresi non ci stanno e rispondono colpo su colpo agli attacchi biscegliesi. Le due squadre danno vita ad un segmento di partita estremamente equilibrato dove i tentativi di fuga dell’una vengono subito rintuzzati dall’altra. La situazione si trascina fino al finale di set che, infatti, viene deciso ai vantaggi. Qui Star Volley spreca due set point mentre Bari dimostra maggiore attenzione ai dettagli e si aggiudica il parziale e, quindi l’incontro, grazie al 29-27 finale che certifica il successo per 3-0 delle padrone di casa.

Seconda vittoria consecutiva, invece, per Sportilia che, di scena al PalaDolmen alle ore 19, piega Pescara 3-1 al termine di una partita equilibrata ma approcciata con il piglio giusto dalle ragazze di coach Nuzzi, brave a far propri i primi due set che hanno incanalato la gara.

Ottimo avvio delle biscegliesi che partono con il piede sull’acceleratore e si portano immediatamente sul +4 doppiando le avversarie sul punteggio di 8-4. Le abruzzesi, però, reagiscono immediatamente e trovano il pari a quota 11-11 con le padrone di casa che, nella parte centrale del set inaugurale soffrono molto in fase di ricezione. Pescara ne approfitta per allungare sul +4 (11-15) ma Sportilia è brava a non disunirsi in questo momento di difficoltà e con un parziale di 5-1 ricuce lo svantaggio. Nel finale, inoltre, le biancazzurre trovano la forza di operare il sorpasso e ottenuto il vantaggio lo mantengono fino alla fine facendo proprio il primo set per 25-23. Anche l’inizio di seconda frazione arride alle biscegliesi, brave a trovare un piccolo margine sul 6-4. Le ospiti, però, si dimostrano squadra molto ostica e con grande caparbietà ribattono alle iniziative della formazione di casa. La fase centrale del set è molto equilibrata ma l’esperienza di Carmen Bellapianta permette alle biscegliesi di riaprire un gap di tre lunghezze nei confronti delle avversarie che risulta decisivo per l’andamento della frazione. Il margine infatti si mantiene inalterato ed anzi si dilata ulteriormente nel finale fino al 25-20 che porta Sportilia sul 2-0.

Nonostante il doppio svantaggio Pescara parte subito forte nel terzo set e, approfittando di un piccolo calo di tensione delle biancazzurre, si porta avanti di quattro lunghezze sul 6-10. Losciale e compagne, però, non si fanno sorprendere e con pazienza riagganciano le ospiti sul 16-16. Nel segmento conclusivo del set, però, la formazione abruzzese trova la forza di riallungare e di riaprire la partita grazie al 23-25 che porta la gara al quarto set. Riapertasi la contesa, le biscegliesi provano subito a spegnere il tentativo di rientro delle pescaresi guadagnando subito il controllo del set sul +5 (8-3). Le ospiti ancora una volta non lasciano nulla di intentato e con un’ottima fase di attacco a metà frazione riescono a risalire la china trovando dapprima la parità e, successivamente, il +3 sul 19-22. Nel momento più difficile, però, Sportilia ha il grande merito di non arrendersi e con un parziale di 6-1 capovolge l’esito del set e fa sua la partita in virtù del 25-23 che sancisce il 3-1 finale.

I risultati di ieri pomeriggio proiettano Sportilia al sesto posto a quota 12 punti e lasciano Star Volley in terza posizione con 16 punti all’attivo. Nel prossimo turno, in programma sabato 26 novembre, le biancazzurre si recano in trasferta sul campo del Nocciano Chieti mentre le nerofucsia ospitano tra le mura amiche Isernia. (FOTO: PAGINA UFFICIALE SPORTILIA VOLLEY)

