Sconfitta casalinga per il Don Uva ad opera del Canosa

Finisce con il punteggio di 1-0 la sfida tra Don Uva e Canosa, andata in scena ieri al “Di Liddo”, valevole per la terza giornata del girone A del campionato di Promozione.

Primo tempo del match con i biancogialli motivati a conquistare la prima vittoria stagionale. Dopo pochi giri d’orologio, Binetti segna il gol del vantaggio, annullato qualche istante per fuorigioco. La risposta degli avversari non si fa attendere con Dascoli che manda però la palla fuori. Al 20‘ Mastrofilippo, dopo aver recuperato la sfera, si trova da solo davanti al portiere che ipnotizza però l’attaccante biscegliese.

In apertura della seconda frazione di gioco è ancora una volta pericoloso Binetti, ma il suo tentativo su colpo di testa è debole. Il vantaggio degli ospiti arriva al 60′ quando sul tiro su punizione di Dascoli arriva il tocco di Cepele che manda in confusione l’estremo difensore biscegliese. Nei minuti successivi i giocatori canosini prendono il controllo della partita con Dascoli che manca il 2-0 a porta vuota, dopo aver scavalcato Troilo. Don Uva ancora presente però con il tentativo di Barbagallo fermato da De Candia. La compagine biscegliese non riesce a rimettere in equilibrio la partita nonostante la superiorità numerica, svanita poi nei minuti restanti, a causa delle espulsioni di Binetti e Addario.

Don Uva decimo in classifica con 2 punti e che nella prossima giornata di campionato sarà impegnato nella sfida esterna contro la Virtus Mola Calcio. Fischio d’inizio programmato alle 14.30 di domenica 25 ottobre.

DON UVA-CANOSA 0-1 (0-0 p.t.)

DON UVA: R. Troilo, Padalino, Cardinale, Lops (Papagni dal 15’ st), Carbone, Cifarati, Addario, Porcelli, Binetti, Mastrofilippo (Barbagallo dal 25’ st), Conte.

A disposizione: Mezzina, Sasso, Pietrantuono, Torchetti, Di Gioia, D’Addato, Divella. Allentore: Capurso.

CANOSA: Di Candia, Roccia G., Lamonaca, Cepele, Manasterliu, Maffione, Zambetta, Strippoli, Ieva, Dascoli C. (Patruno dal 45’ st), Dascoli W (Paradiso dal 36’ st).

A disposizione: Mangano, Pizzuto, Di Stasi, Bruno, Palmitessa, Kone, Roccia E. Allenatore: Papagni.

Arbitro: Dediu di Foggia.Assistenti: Panebarca di Foggia e Ambasciati di Foggia.

Marcatore: Cepele al 13’ st.