L’Unione Calcio ospita il Barletta per il colpaccio

È tempo di un altro derby per l’Unione Calcio. Gli azzurri si preparano ad ospitare domenica 25 ottobre il Barletta nel quarto turno del campionato di Eccellenza (fischio d’inizio ore 14.30).

La compagine del tecnico Luca Rumma è alla ricerca della prima vittoria nel torneo e proverà a riscattarsi dopo lo stop incamerato a Manfredonia (1-0).

Per i biscegliesi si tratterà del secondo impegno nel giro di una manciata di giorni, dopo la fatica infrasettimanale di Coppa Italia contro il Corato (0-0), gara contraddistinta da tante occasioni, nonostante il risultato. “Abbiamo fatto un primo tempo da applausi – analizza il tecnico Luca Rumma -, poi il Corato si è mosso meglio nella ripresa. Tuttavia abbiamo creato anche occasioni importanti, soprattutto nel finale, per cui c’è un pizzico di rammarico. Sapevamo, però, che sarebbe stato importante presentarci al ritorno con un risultato che ci permettesse di giocarci bene le nostre chances di passaggio del turno”.

Bufi e compagni ospiteranno un Barletta rinvigorito da due vittorie nell’ultima settimana, ovvero il 6-1 casalingo ai danni del San Severo in campionato, e l’affermazione in Coppa, sempre tra le mura amiche, per 5-1 contro Orta Nova. In campionato i biancorossi hanno incamerato tre punti, ma hanno già osservato il proprio turno di riposo. “Sappiamo che Barletta e Corato, sulla carta, sono le compagini più attrezzate – prosegue Rumma – ma il nostro obiettivo resta sempre quello di giocarcela con tutte e, soprattutto, cercheremo di centrare la prima affermazione in campionato”.

Nessuno squalificato per Unione Calcio e Barletta.

La sfida sarà diretta da Alberto Munfulletto di Bra (Piemonte), che sarà coadiuvato da Giuseppe Coviello (Molfetta) e Vito Errico (Bari).

Foto: Sergio Porcelli