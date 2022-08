La Diaz promuove in prima squadra tre giovani prospetti

La Diaz Bisceglie in vista della prossima stagione ha operato molti cambiamenti in fase di mercato. Tra gli obiettivi societari, però, c’è anche quello di valorizzare i giovani provenienti dalla Under 19. In virtù di questa propensione, il club presieduto da Giuseppe Cortellino ha promosso in prima squadra Daniele De Gennaro, Pietro Di Gregorio e Mohamed Sellak.

Centrale, classe 2003, De Gennaro ha dimostrato grande senso dell’anticipo e personalità nel proporsi in fase offensiva, senza disdegnare la conclusione a rete che spesso ha portato a gol pesanti. Intelligenza tattica e bravura nel posizionamento sono, invece, le caratteristiche di Di Gregorio, universale 2022, capitano dell’Under 19 guidata dal confermato Giacomo Di Pinto. Pietro Di Gregorio è alla quinta stagione in biancorosso e detiene il record di giocatore più giovane ad essere andato in gol in un campionato nazionale con la Diaz (16 anni). Estro, grandi doti nell’uno contro uno e capacità di andare a segno con una certa facilità rappresentano al meglio Sellak. Per il laterale mancino, classe 2002, la prossima sarà la terza stagione in maglia Diaz, quella dove probabilmente è chiamato a fare il salto di qualità per essere al servizio di mister Capurso e della causa biscegliese.

I tre calcettisti aggregati alla prima squadra saranno comunque impiegabili per il campionato Under 19.