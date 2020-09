Ion rinnova con il Bisceglie Femminile, “Ci toglieremo tante soddisfazioni”

Il capitolo dedicato alle conferme in casa Bisceglie Femminile si arricchisce ulteriormente con il rinnovo in neroazzurro di Roxy Ion.

Seconda stagione in neroazzurro per la laterale rumena che nella passata stagione ha messo a segno 5 gol in campionato. Da dove si riparte, lo spiega la stessa calcettista dell’est, “Mi aspetto una stagione con tante soddisfazioni sia a livello personale che di squadra. La serie A con 10 squadre partecipanti porterà ad un torneo molto più intenso e bello da vedere, ci sarà da divertirsi ma sono convinta che il Bisceglie dirà la sua”.

L’equilibrio sembra essere il liet motiv della prossima stagione in A, a tal proposito Ion non si sbilancia nelle sue previsioni, “Abbiamo le carte in regalo per competere su tutto, quindi non so dirti in che posizione troveremo il Bisceglie, ci toglieremo però tante soddisfazioni nei prossimi mesi”. Il motivo del rinnovo da parte della rumena sta tutto nelle sue parole, “Il motivo è semplice, mi trovo a “casa” quindi quando stai bene in una società e nell’ambiente che ti circonda non è difficile decidere di restare. In definitiva non c’era molto da pensare per il rinnovo con il Bisceglie”.

Squadra che effettuerà dei test martedì 15 per poi partire con il raduno al PalaDolmen previsto per mercoledì 16 settembre.