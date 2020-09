Il Bisceglie calcio ha scelto il suo tecnico, è Giovanni Bucaro

È Giovanni Bucaro il nuovo allenatore del Bisceglie calcio in vista del prossimo campionato di Serie C per la stagione 2020/21.

Bucaro, la cui presentazione è prevista per stamane ore 11, subentra a Sergio La Cava tecnico scelto in estate per disputare il campionato di Serie D, ma che dopo la riammissione dei neroazzurri alla terza categoria nazionale ha dovuto lasciare non avendo il patentino Uefa A (leggi qui).

Nativo di Palermo, classe 1970, Bucaro da calciatore ha vestito le maglie di Sorrento, Modena, Bologna, Spal, Ascoli e Avellino, ma il periodo d’oro è coinciso con la parentesi nel Foggia dei miracoli guidato da Zeman.

Da allenatore la nuova guida del Bisceglie ha cominciato nel ruolo di vice, prima ad Ascoli poi a Salerno. Con il Pomigliano la prima esperienza come primo allenatore, poi il passaggio al Manfredonia salvando la squadra in seconda divisione. Nel 2010 diventa allenatore della Juventus primavera, l’anno successivo sale in corsa sulla panchina dell’Avellino e nel 2012/13 al Sorrento dove viene esonerato nel corso della stagione. Bucaro matura nel tempo esperienze alla guida di Savoia, Arezzo, Monopoli, Avellino e nella passata stagione è stato avversario diretto del Bisceglie come tecnico della Sicula Leonzio.

Adesso parte l’avventura nella Città dei Dolmen con il chiaro intento di usare al meglio il tempo a disposizione per farsi trovare pronti per il primo impegno ufficiale di campionato.