Cavallaro, la nuova stagione Cross Country parte con buoni risultati

Si è inaugurata con risultati soddisfacenti la stagione Cross Country della Scuola di Ciclismo Gaetano Cavallaro, che nelle giornate di domenica 13 e domenica 27 marzo ha preso parte alle prime competizioni.

Domenica 13 marzo, infatti, gli atleti della società biscegliese sono scesi in pista a Maglie nella quattordicesima edizione del “Trofeo Maglie Bike”, valevole anche come prima prova del Challenge regionale “We are in Puglia”.

La categoria Esordienti 2° anno ha visto il successo di Mirco Sasso, che ha conquistato il primo gradino del podio, seguito al settimo posto dal compagno di squadra Marco De Cillis.

Tra gli Allievi 2° anno da registrare il terzo posto di Domenico Grotta ed il settimo piazzamento di Andrea Marino, mentre tra gli Allievi del primo anno Luigi De Vincenzo ha chiuso la gara in diciassettesima posizione.

Tra le Allieve Donne del secondo anno Emilia Musci ha soltanto sfiorato il podio (4° posto), mentre nella categoria Juniores primo anno Giuseppe Cassano e Mirko Agrosì hanno conquistato l’ottava e la tredicesima posizione.

Nella giornata di domenica 27 marzo, invece, la Cavallaro ha preso parte alla prima prova del “Gran Prix del Centro Italia”, andato in scena ad Anagni.

Le gare inaugurali hanno visto in pista gli Juniores, con il trentaduesimo posto conquistato da Mirko Agrosì. Successivamente è toccato agli Esordienti 2° anno, categoria in cui i portacolori biscegliesi Mirco Sasso e Marco De Cillis hanno chiuso rispettivamente in decima e quarantesima posizione.

Nel finale, poi, è toccato agli Allievi 2° anno, competizione chiusa dal quattordicesimo posto di Domenico Grotta, seguito al ventiduesimo posto di Andrea Cardella ed al ventinovesimo piazzamento di Andrea Marino.