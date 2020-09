Bisceglie Femminile alla seconda settimana di lavoro, domenica primo test

Continua in maniera proficua il lavoro in casa Bisceglie Femminile che vede avvicinarsi il 18 ottobre, data d’esordio nel campionato di Serie A di calcio a 5 contro l’Italcave Real Statte.

Le ragazze agli ordini del tecnico Nico Ventura hanno dato fondo a tutte le loro energie rispondendo positivamente al lavoro del Prof. Domenico Manente, preparatore atletico neroazzurro. Domenica scorsa partitella in famiglia divisa in quattro mini tempi con gran parte del roster che ha già mostrato segnali positivi, dando indicazioni utili al tecnico biscegliese.

Squadra a lavoro per la seconda settimana che si concluderà con il primo vero test, previsto domenica 27 settembre al PalaDolmen alle ore 17, vietato l’ingresso al pubblico per note misure anti-Covid, contro la compagine sammichelina della New Cap 74, neo promossa in Serie A2.