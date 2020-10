Alpha Pharma Bisceglie in campo per test pre Supercoppa

Si avvicina il primo impegno ufficiale per l’Alpha Pharma Bisceglie, previsto per domenica 11 ottobre. L’avversaria è la Pallacanestro Molfetta, in occasione del primo match della Supercoppa per quanto riguarda il girone R.

Il torneo, per la compagine nerazzurra, è una nuova competizione in cui ci potrà misurarsi, infatti per la prima volta da quest’anno, possono avere accesso alla competizione tutte le squadre della lega di Serie B. Per arrivare pronti all’appuntamento, i ragazzi di Gigi Marinelli, saranno impegnati nell’amichevole fissata nel pomeriggio odierno contro la Virtus Molfetta (squadra militante nella serie C gold).

L’amichevole avrà come cornice il Paladolmen, con palla a due alle 17.30 a porte chiuse. Medesimo discorso per la contesa in Supercoppa, con inizio partita programmato alle ore 18. Da definire se sarà consentita la partecipazione del pubblico.