Voto regionali e referendum, i dati dell’affluenza a Bisceglie alle ore 19

Sono in corso le elezioni regionali che sanciranno il nuovo presidente della Regione Puglia e i 50 consiglieri. A Bisceglie, per le elezioni regionali, alle ore 19 ha votato il 23.55% degli aventi diritto, quindi 11.395 votanti su una platea di 48389 elettori. Per le regionali del 2015, a Bisceglie, alla stessa ora, aveva votato il 25.32% degli aventi diritto (le operazioni di voto si svolgevano in un giorno).

Contestualmente, si vota anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. A Bisceglie, per il referedum, alle ore 19 ha votato il 25.59% degli aventi diritto, quindi 11.395 votanti su una platea di 44191 elettori (i residenti all’estero non votano per referendum).

Si vota oggi fino alle 23 e si prosegue domani dalle 7 alle 15, dopodiché inizieranno le operazioni di spoglio.