Tonia Spina (FdI): “Il mio impegno a favore della città e del territorio provinciale continua”

“Ben 1672 cittadini biscegliesi e 2779 in totale nella Bat hanno scelto di affidarmi il loro voto. Una fiducia della quale sono onorata, un risultato che mi pone al primo posto per consensi assoluti a Bisceglie, frutto esclusivamente dell’impegno personale mio e degli amici che mi sono sempre stati a fianco”, non cela soddisfazione la candidata biscegliese della lista di Fratelli d’Italia, Tonia Spina, in seguito al responso delle urne per le regionali 2020.

Il partito guidato da Giorgia Meloni ha conquistato il 14,95% di voti sul territorio provinciale (secondo piazzamento dopo il Pd) e il 14,28% a Bisceglie (terzo piazzamento dopo Pd e M5s).

“Un impegno che prosegue, come di consueto, nell’interesse della città di Bisceglie e di questo territorio”, ha sottolineato Tonia Spina, “Grazie a tutti”.

Tonia Spina è risultata terza nella lista FdI circoscrizione Bat dopo Francesco Ventola (eletto) e Francesco Di Feo.