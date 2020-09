Ministro Boccia: “5 milioni per la messa in sicurezza del Ponte Lama”

Arrivano 5 milioni di euro per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del Ponte di Lama Paterno, il viadotto che unisce Bisceglie e Trani lungo il percorso della strada statale 16, meglio conosciuto col semplice nome di “Ponte Lama“. Ne ha dato notizia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ieri sera a Bisceglie, in Piazza Vittorio Emanuele, durante il comizio di chiusura della campagna elettorale per le regionali.

L’impegno era stato assunto dal ministro Boccia mesi fa in un incontro con il prefetto della provincia Bat. Dall’Anas, che realizzerà gli interventi finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020, è arrivata nei giorni scorsi la comunicazione di assenso alla proposta di rimodulazione dei fondi avanzata dalla Regione Puglia.

Definito dallo stesso ministro Boccia come “un pezzo di storia della nostra viabilità”, il Ponte Lama ha circa 200 anni e i suoi problemi di tenuta statica e di visibilità stradale sono tornati alla ribalta all’indomani della tragedia del Ponte Morandi di Genova. Sono questi i motivi che hanno portato il ministro Boccia a dichiarare il Ponte Lama come una “priorità” del Governo. “Dopo anni di attesa, saranno realizzati quegli interventi a beneficio dei cittadini biscegliesi e tranesi – si legge nella nota – ma anche dei numerosi turisti che transitano per visitare le due città sull’Adriatico”.