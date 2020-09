Aggressione Controcorrente, Angarano: “Molto da lavorare su degrado valoriale”

“I ragazzi di Controcorrente SOS ApS svolgono un’attività encomiabile fondata sull’inclusione che vince sulla marginalizzazione, di socializzazione che vince sulla solitudine. Seguo questi ragazzi da diverso tempo e posso testimoniare quanto il loro ammirevole lavoro, fatto di generosità, altruismo e umanità, sia importante per giovani con disabilità che hanno la reale possibilità di mettersi in gioco, avere un lavoro, integrarsi”, questo il commento del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in seguito all’increscioso episodio avvenuto ai danni del locale in via sant’Andrea gestito dall’associazione di promozione sociale.

“È deprimente, invece, che nel 2020 alcuni non sappiano ancora riconoscere l’importanza sociale di attività come queste e si lascino andare ad episodi così deplorevoli”, aggiunge il primo cittadino, “C’è ancora molto da lavorare sul degrado culturale e valoriale che circonda la società. È fondamentale essere ancora più uniti come Comunità, ancora più ‘forti’, continuare ad affermare la ‘forza’ dei buoni esempi con le armi della bontà d’animo, della bellezza, della cultura, della civiltà”. Forza Controcorrente SOS ApS“, conclude Angarano, “siamo con voi“.