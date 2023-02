Trionfo della Compagnia Fagipamafra in Terra di Bari, standing ovation per “E’ nata una star”

Per la prima volta nella città di Bari, presso lo Showville venerdì 3 febbraio, la compagnia teatrale Fagipamafra, diretta da Fabiano Di Lecce, riscuote un successo sfociato, in conclusione di spettacolo, con una fragorosa standing ovation.

“E’ nata una star”, liberamente ispirato al film di successo “A star is born”, si è rivelato un tripudio in termini di consensi e plausi soprattutto per i due protagonisti Luciana Negroponte e Omar Girasa. Ancora una volta il direttore Di Lecce stupisce e rapisce il pubblico accorso per il lavoro artistico.

Tutto il cast degno di nota, compresi scenografie, tecnici, coreografi: la compagnia ha saputo coinvolgere e affascinare il pubblico in una sala da sold out già da alcuni giorni prima della serata dello spettacolo.

Presto il numero uno della compagnia ufficializzerà i prossimi lavori in cantiere.