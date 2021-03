Sistema Garibaldi: sguardo femminile per indagare il futuro della Città / PROGRAMMA

Lo sguardo femminile per indagare il futuro della città: questo il della programmazione del sistema Garibaldi di Bisceglie coni tavoli di marzo, in programma il 13, il 20 e il 27, promossi in collaborazione con Vecchie Segherie Mastrototaro e Presidio del Libro/Circolo dei lettori e con il sostegno di Città di Bisceglie e Teatro Pubblico Pugliese.

Sono tre occasioni di approfondimento nelle quali donne provenienti da diversi settori della società civile, partendo da ambiti generali si confrontano su temi specifici con l’obiettivo di individuare nuove traiettorie per il futuro. La Città che impara, La Città è partecipazione e La Città e l’economia della cura sono i tre titoli e le macroaree di riferimento. Si indagherà la capacità della Città di generare conoscenza, di evolversi rispettando le esigenze di chi la abita e di considerare l’economia come strumento capace di valorizzare le risorse, umane, culturali, ambientali, naturalmente economiche e di farne il miglior uso possibile. Ogni appuntamento prevede una fase di lavoro interno e un momento di presentazione interattivo con il pubblico su piattaforma zoom alle ore 19,15.

Si parte sabato 13 marzo con La Città che impara. Il tavolo partirà da esperienze esemplari come quella del sistema sperimentato sul fronte dell’infanzia dalla città di Reggio Emilia, per ipotizzare le azioni necessarie a rendere un paese a misura di bambino, mettendo a fuoco, nel caso di Bisceglie, cosa debba e possa comportare l’apertura di una nuova biblioteca per l’infanzia (Villa Angelica è prossima all’inaugurazione). Ad animare il tavolo coordinato da Rosa Leuci, già insegnante e curatrice del Circolo dei Lettori: l’Assessora alla Cultura e alla Scuola di Bisceglie, Loredana Acquaviva, Giulia Addazi, Pedagogista dell’Università di Siena, Alessandra Caprari, testimone dell’esperienza di Reggio Children, Roberta Franceschetti, pedagogista digitale, Angela Nava, del Coordinamento Genitori Democratici, Licia Positò, ex dirigente scolastica, Milena Tancredi, bibliotecaria e Francesca Vecchioni, cofondatrice di Diversity lab.

Sabato 20: La Città è partecipazione. Il tavolo si propone di riflettere sulle modalità che possono migliorare la qualità urbanistica di un territorio, come l’ampliamento di una zona pedonale o la ristrutturazione di un mercato. Custode del tavolo Giulia Mastrodonato, ingegnera e animatrice della locale sezione del Fai, accompagnata da: Angela Barbanente, urbanista, Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, Marina Carrozzo, architetta – dirigente settore urbanistico Brindisi, Liana Di Molfetta, avvocatessa – esperta in conservazione del patrimonio, Monica Filograno, Assessora alla cultura del Comune di Ruvo, Licia Lamanuzzi, architetta e Rosalia Sette, Assessora al marketing territoriale di Bisceglie.

Sabato 27 marzo, La Città e l’economia della cura sarà un tavolo dedicato alla rivalutazione delle risorse finanziarie, umane e ambientali, considerate come leve utili alla cura della comunità ed in particolare a riequilibrare il rapporto fra i generi. Custodito da Alessandra Di Pierro, quadro direttivo banca Mps e vice presidente dell’associazione Borgo Antico, il tavolo ospiterà: Francesca Bottalico, assessora alle politiche sociali della Città di Bari, Michela Calculli, content creator, Antonella La Notte, Ceo di Hevolus, Teresa Masciopinto, responsabile relazioni associative di Banca Etica, Roberta Rigante, Assessora alle pari opportunità del Comune di Bisceglie, Azzurra Rinaldi, economista insegna alla Sapienza e Teresa Pellegrino, responsabile di Cofidi.

Per partecipare collegarsi al link https://us02web.zoom.us/j/6031595793?pwd=S1FGRnkyZVpUbGZjTks0Z3Z5RTQyUT09