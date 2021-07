Rotary Club Bisceglie pronto per il “Passaggio del Martelletto”

Oggi alle ore 19.30 all’Hotel Salsello avrà luogo l’annuale cerimonia del “Passaggio del Martelletto” con la quale la presidente 2020-2021 del Rotary Club Bisceglie, Giuseppina Pedone, passerà le consegne al presidente 2021-2022, Massimo Cassanelli.

Giunge così a conclusione l’anno rotariano, durante il quale, con la guida della presidente Pinuccia Pedone, sono stati realizzati importanti service a vantaggio del territorio, fra cui:

La donazione di dispositivi di protezione individuale al Poliambulatorio Medico Solidale “Il Buon Samaritano”.

La donazione di 18 tablet all’IISS Sergio Cosmai, concessi in comodato d’uso agli studenti individuati dalla scuola stessa, grazie al sostegno di USAID.

La donazione alla Caritas di Bisceglie di pasti in occasione delle festività pasquali.

Il service “Tampone sospeso” a favore di utenti segnalati dalla Caritas di Bisceglie.

Ultimo in ordine di tempo, realizzato nella settimana dal 21 al 26 giugno, il service per i bambini che frequentano il centro diurno “Villa Giulia”, ai quali è stata offerta la possibilità di partecipare ad un campo scuola in una struttura autogestita a Marina di Lesina. Prima di partire tutti i bambini sono stati sottoposti a tampone, offerto gratuitamente da Farmacia Silvestris, in modo da poter affrontare la settimana in assoluta sicurezza. “Ho vissuto anch’io una bellissima esperienza – afferma la presidente uscente Pinuccia Pedone – grazie alla possibilità di vedere felici dei bambini che altrimenti non avrebbero avuto modo di vivere questa esperienza”.

Numerose nell’arco dell’anno anche le attività organizzate in collaborazione con Rotaract e Interact, come la partecipazione al concorso nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica”, che ha visto il giovane biscegliese Giovanni Bombini aggiudicarsi il primo premio nella sezione universitari.

Con il Passaggio del Martelletto comincia l’anno di presidenza di Massimo Cassanelli, che ha già ricoperto numerosi incarichi nel Club e nel Distretto. Il nuovo direttivo si muoverà in continuità con il tema del Presidente Internazionale Shekhar Metha, “Servire per cambiare vite” e con quello del Governatore del Distretto 2120 Gianvito Giannelli, “Ogni giorno ne vale la pena”.