Passaggio del martelletto Rotary, a Massimo Cassanelli subentrerà Francesco Dente

È arrivato il momento del passaggio delle consegne tra i dirigenti della sezione locale del Rotary. Atto conclusivo dell’anno rotariano 2021/2022 sarà infatti la tradizionale cerimonia del ‘Passaggio del Martelletto’ dall’attuale presidente, Massimo Cassanelli, a quello designato, Francesco Dente. La cerimonia si svolgerà sabato 23 luglio alle ore 20, come da tradizione all’interno dell’Hotel Salsello.

Si conclude, con questo incontro, un anno assolutamente soddisfacente per la sezione biscegliese del Rotary. Incarnando lo spirito di altruismo proprio dell’associazione, all’insegna del motto “Insieme possiamo”, il Club ha operato attivamente in una situazione difficile, come quella del post-pandemia, con tutta una serie di iniziative benefiche: tra le tante, basti ricordare almeno le collaborazioni con l’ambulatorio “Il buon Samaritano“, con Casa Pegaso, con gli istituti scolastici della città e del Distretto rotariano. Ma le soddisfazioni per l’anno appena trascorso – coincidente col ventesimo anno di attività della sezione – non si limitano alle iniziative benefiche: «Per la prima volta», si legge nella nota dell’associazione, «i progetti del Rotary Club Bisceglie sono stati presentati durante la Convention Internazionale del Rotary svoltasi a Houston, nell’ambito della quale Massimo Cassanelli e Nadia Di Liddo hanno relazionato in una sessione a loro interamente affidata, insieme a due socie del Rotary Club di Colorado Springs, USA, sul tema “Dallo scambio di amicizia rotariana al global grant”. Con lo stesso Club è stato poi siglato il primo gemellaggio internazionale del sodalizio biscegliese.»