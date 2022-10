L’attrice biscegliese Rossella Di Liddo protagonista in due produzioni cinematografiche

Momento positivo per la carriera di Rossella Di Liddo, attrice biscegliese protagonista di due importanti produzioni cinematografiche negli ultimi mesi.

La Di Liddo ha fatto parte del cast di “Dante”, il nuovo film di Pupi Avati che racconta l’amore, la vita e l’esilio del Sommo Poeta, “Sono una popolana medioevale – dichiara Rossella Di Liddo – all’ingresso di Ravenna. Durante le riprese ho scansionato nella mia mente le opere di Dante, anche perché la scena che mi ha riguardato era relativa al periodo in esilio a Ravenna”.

Un cast di prestigio quello di “Dante” con: Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Carlotta Gamba, Alessandro Haber, Gianni Cavina ed Enrico Lo Verso tra gli altri. “In particolare ho riletto in maniera del tutto personale – continua – le Canzoni (prima quartina delle Rime 47): “Tre donne intorno al cor mi son venute e seggonsi di fore: che dentro siede amore, lo quale è in segnoria della mia vita. ” Mi hanno molto aiutato queste rime mentre pensavo alla loro parafrasi: “Tre donne mi son venute incontro e son sedute fuori: donne che serbano nel loro animo l’Amore, ovvero quello stesso amore che è signore della mia vita e padrone della mia esistenza”.

Riconoscimenti importanti per l’attrice biscegliese giungono anche dai cortometraggi. “Le conseguenze degli arresti domiciliari” è in concorso nell’apposita sezione al “David di Donatello”. Il lavoro è stato girato nel 2021 ad ha una durata di 13 minuti. L’opera si ispira al momento drammatico del lockdown che ha distrutto molte famiglie, i due attori ed anche autori Rossella Di Liddo e Vincenzo Bonanno affrontano una crisi familiare. La produzione e la regia sono di Danilo Ronzi con la partecipazione straordinaria degli attori Gigi Miseferi, noto per le sue esibizioni al “Bagaglino” ed Edoardo Siravo, stimato attore e doppiatore.