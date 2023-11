«La felicità degli infelici», Mino Grasso mette in scena il suo romanzo all’Opera Don Uva

Andrà in scena oggi, 24 novembre La felicità degli infelici. Storie di amori e passioni di altri tempi, spettacolo teatrale a ingresso libero diretto da Mino Grassi. Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Ventotto di Alberobello, si terrà alle 19.30 nel Salone dei Congressi di Universo Salute – Opera Don Uva.

La pièce è ispirata all’omonimo romanzo di Mino Grassi, che propone uno sguardo introspettivo sulla solitudine degli anziani ospiti delle RSA durante i difficili giorni del Covid. A impersonare questo dramma ci sarà una ricca e variegata ensemble. La parte scenica sarà affidata a Franco Annese, Marilena Campanella, Cia Giliberti, Betta Gonnella, Antonella Loliva, Roberto Malerba, Tony Pedone, Thomas Romanazzi e Giusy Salomone. L’accompagnamento musicale è opera dei Tacita Musa. Le letture di brani tratti dal romanzo saranno invece affidati a Marisara Anelli, Giulia Basile, Ada Martella e Franco Caprio. La messa in scena si avvale del Patrocinio della Regione e della collaborazione con Universo Salute.

«La felicità degli infelici», si legge nel comunicato dell’Opera Don Uva, «racconta storie di amori difficili tra giovani uomini e donne che sognavano la felicità in un sud Italia devastato dalla seconda Guerra Mondiale. Storie di amori mai nati, proibiti, sfortunati ostacolati. E così l’epilogo di tante passioni viene vissuto in un ospizio durante il Covid, in cui i protagonisti fanno il bilancio delle proprie vite. Arriverà il momento del riscatto dell’infelice?».