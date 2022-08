Il Borgo delle Meraviglie, festa di colori nel primo dei laboratori dedicati ai più piccoli

Piazza Duomo ha fatto da scenario, lo scorso 4 agosto, al primo dei laboratori creativi organizzati nell’ambito della manifestazione “Il Borgo delle Meraviglie”, promossa da Gal – Ponte Lama, Associazione Borgo Antico e Confcommercio Bisceglie con il Patrocinio del Comune. Un primo appuntamento dedicato ai bambini che ha coinvolto più di quaranta partecipanti per un pomeriggio all’insegna della fantasia e del divertimento, con lo sfondo dell’antica Concattedrale di Bisceglie.

Lucrezia Mastrapasqua e Barbara Valente, rispettivamente illustratrice ed educatrice, ma prima di tutto due amiche d’infanzia con la passione per l’arte, hanno dato vita ad un’esperienza immersiva e coinvolgente rivolta ai cittadini più piccini, con l’obiettivo di scoprire e stimolare la creatività in ciascuno di loro, così da valorizzarla e amplificarla anche attraverso il lavoro di gruppo. Se è vero che la creatività non si trasmette, ma che ognuno, incontrando l’occasione di poterla sperimentare, può lasciarsi accendere da essa, il laboratorio di Lucrezia e Barbara, ispirato agli insegnamenti del francese Hervé Tullet, ha permesso ai tanti piccoli partecipanti di crescere e creare insieme: due verbi che non a caso condividono la stessa radice etimologica.

I bambini e le bambine, di età compresa tra i 3 e i 10 anni, sono stati accolti con la lettura del bellissimo albo illustrato “Il piccolo seme” di Eric Carle, prima di essere invitati a prendere parte ad un’esperienza pittorica collettiva in strada, con lo scopo di ricreare un prato fiorito seguendo le tracce lasciate dal pennello, ma anche dalle mani stesse e dal movimento dei bambini e delle bambine attorno ai grandi fogli disposti sul pavimento della piazza. Il risultato è stato un turbinio di colori, voci e risate, che hanno animato il centro storico di Bisceglie per un pomeriggio davvero speciale.

“Ringraziamo fortemente i genitori e tutti i bimbi per aver partecipato attivamente a quest’esperienza di arte in strada e condivisione, che ci auguriamo sia solo il preludio di una nuova avventura”, hanno commentato le organizzatrici del laboratorio, che sarà riproposto dall’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua il prossimo giovedì 11 agosto, dalle 18.30 alle 19.30.

Per partecipare è necessario prenotarsi presso l’associazione Borgo Antico (via Cardinale dell’Olio, 66) o chiamando il numero 3926012185.