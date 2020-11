I “Monarchs”, giovane band biscegliese dalle nuance pop, punk e rock / VIDEO

Si chiama “Monarchs” ed è un gruppo pop-punk/pop-rock formatosi nel 2016 a Bisceglie.

La formazione artistico-musicale è composta da tre givani biscegliesi: Marco Mastropierro (18 anni, voce, chitarra elettrica), Davide Capuozzo (23 anni, basso elettrico) e Fabrizio De Gioia (20 anni, batteria).

Dallo stile dei Monarchs riecheggiano le sfumature di gruppi come i Sex Pistols, i Red Hot Chili Peppers, i Green day e di molti altri pilastri della musica punk. Agli esordi hanno scritto i loro pezzi in inglese, “per una scelta di stile che sembra essere più incline a esprimere i concetti che fanno da sfondo ai temi trattati nel singolo di esordio: uguaglianza , inclusione e self confidence”, ci spiegano i giovani musicisti.

Lo scorso 31 ottobre è uscito il singolo “Ordinary World”. Nel corrente mese di novembre girano il loro primo videoclip del singolo, diretto da Michele Caprioli con il montaggio a cura di Enrico Abbattista e il disegno luci progettato dalla S.a.m.mi service di Maurizio Palmiotti, cui segue un emergente interesse da parte delle emittenti radiofoniche locali.

Il videoclip del singolo è visibile sul canale YouTube a questo link: https://youtu.be/puhVuWU8YCY

Le iniziative, incontri, eventi e novità sulla band, sono visibili sulla pagina Instagram ufficiale del gruppo https://instagram.com/monarchs_official?igshid=1eiqrw5rh3xde