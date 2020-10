Fiction con Luca Zingaretti, si cercano comparse pugliesi / INVIO CANDIDATURE

E’ aperto il casting per le comparse per il lavoro di Luca Miniero dal titolo “Lolita Lobosco” prodotto da “Bibi film” che vedrà tra gli interpreti Luca Zingaretti.

Nello specifico si cercano figurazioni tra i 18 e i 70 anni, disponibili per più giornate e che abbiano residenza in Puglia. Le riprese si terranno nelle città di Bari e Monopoli.

Nel cast ci saranno anche Luisa Ranieri e Lunetta Savino.

Si tratta di una serie in quattro puntate che andranno in onda su Raiuno nella primavera 2021. La protagonista Lolita, impersonata da Luisa Ranieri, è una donna originaria di Bari che torna nella sua città dopo aver lavorato per un periodo di tempo a Legnano. Sarà una fiction poliziesca-sentimentale. Lunetta Savino interpreterà la mamma di Lolita.

Per info e candidature (entro il 19 ottobre) clicca qui.