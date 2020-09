Fagipamafra e il sogno che si avvera: una nuova sede per corsi teatrali, di danza, di dizione / FOTO

“Un sogno? No, è tutto vero. Sono serviti dieci anni, ma ecco che il sogno diventa realtà”, con queste parole il direttore dell’associazione Fagipamafra, Fabiano Di Lecce, ha dato il benvenuto, lo scorso lunedì 31 agosto, nella nuova sede della compagnia teatrale in via Monte Pasubio n. 12 a Bisceglie.

Uno spazio di 250 metri quadrati per corsi di performer di musical, laboratori teatrali, danza classica per adulti, corsi di dizione e tanto altro.

“Bisogna ripartire con gli spettacoli al più presto, la vera forza è il pubblico”, sostiene il direttore artistico Di Lecce, “Grazie a chi mi è stato vicino in questo periodo, a chi mi è vicino sempre, a chi mi ama così come sono, a chi mi odia con i miei pregi e difetti, a chi mi sostiene da sempre e continuerà a farlo sempre, a tutto il mio cast che mi è sempre vicino, grazie all’amore che provo per il teatro e grazie a tutti i docenti che fanno e faranno parte di questa squadra”.

Fabiano Di Lecce tiene a menzionare e ringraziare i docenti dei corsi, anima delle attività di Fagipamafra, Luciana Negroponte (vocal coach e insegnanto di canto e dizione), Domenico Velletri (disegno teatrale), Donatella Gramegna (teatro terapia), Roberta Miolla (insegnante di musical), Domenico Ramelli (insegnante di danza classica), Domenico Di Bitetto (insegnante di esercizi di drammaturgia), Fabio Salerno (insegnante della parte cine-teatrale), Lucrezia Mastrapasqua (insegnante laboratori per bambini sulle marionette).

“Prossima settimana sveleremo nomi di personalità del mondo dell’arte e dello spettacolo che effettueranno delle masterclass per Fagipamafra“, ha annunciato il direttore.

“Grazie anche al sindaco della città di Bisceglie, Angelantonio Angarano, per essere intervenuto. Le iscrizioni ai corsi sono già attive. Per informazioni vi aspetto nella nostra nuova sede”, ha concluso Fabiano Di Lecce.