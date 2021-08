Estate in Blu: al via Masters e Concerti di musica classica e contemporanea

Oggi, mercoledì 4 Agosto nel Palazzo Vives Frisari, in via Tupputi a Bisceglie, ha inizio la lunga serie di Masters e di Concerti di musica classica e contemporanea che l’Associazione Auditorium organizza con il patrocinio e il supporto finanziario dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie, per “Estate in Blu” 2021.

Sarà il Maestro di pianoforte Samuele Amidei a dare avvio alle manifestazioni che vedono anche in programma un concerto del Maestro l’8 agosto alle ore 21, sempre a Palazzo Vives Frisari. L’iniziativa si concluderà per il pubblico il 14 settembre con il Concerto Finale degli studenti dell’ultima Masterclass solistica in programma, quella di Sassofono, tenuta dal Maestro Alessandro Trianni. Tra i numerosi Corsi di Perfezionamento programmati a Bisceglie spicca quello, unico nell’Italia Meridionale, di Direzione d’Orchestra, (dal 30 agosto al 4 settembre) tenuto dal Maestro Fabrizio Dorsi, con la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, e per il quale è già iscritto il numero massimo consentito degli studenti: otto, provenienti da tutta Italia. Il concerto dei Direttori più preparati si terrà sempre a Bisceglie la sera del 4 settembre, sede da definire, in base alla situazione sanitaria.

Altri Docenti impegnati nelle Masterclass, queste tutte tenute a Palazzo Tupputi, sono:

Gabriele CECI Violino 22 ago – 4 sett

Alessandro PERPICH Violino 5 – 9 sett

Pierluigi CAMICIA Pianoforte e Musiche d’Insieme 8 – 12 sett

Luigi CECI Pianoforte 6 – 11 sett

G. DIBATTISTA – M. LISO Duo pianistico 19 – 23 sett

Alessandro TRIANNI Sax (anche in Ensemble) 9 – 14 sett

Luigi PAPAGNI-LABORATORIO: Manutenzione Wind Instruments 2 – 10 sett

Ogni Masterclass è previsto che si concluda con il Concerto finale dei migliori studenti – e con la compartecipazione dei rispettivi Maestri – e il programma sarà annunciato giorno per giorno sul sito e sulla pagina FB dell’Associazione: www.associazioneauditorium.org

Ai Concerti finali si accede liberamente con prenotazione obbligatoria su: mastersauditorium@gmail.com Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Bisceglie per la sensibilità e l’impegno -anche finanziariodedicato alla nostra iniziativa musicale e didattica di Alta Formazione Musicale.