“Due amici speciali”, Antonella Miccoli presenta il suo libro ad Abbraccio alla Vita

Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 18:00, la libreria didattica Abbraccio alla Vita di Bisceglie ospita Antonella Miccoli per presentare il suo ultimo libro, “Due amici speciali” (Edizioni Sogni di Carta). A dialogare con l’autrice sarà la dott.ssa Francesca Preziosa.

Nel suo nuovo libro, Antonella Miccoli, attraverso gli occhi dei protagonisti, insegna al pubblico di piccoli lettori, il valore dell’esperienza e della diversità. Crash è uno scoiattolino che vive insieme alla propria mamma al riparo nel proprio albero-casa. Splash, invece, è un airone destinato a una vita di voli e viaggi oceanici. Per pura casualità, i due piccoli protagonisti nascono nello stesso luogo e, fin da subito, stringono un rapporto di genuina amicizia. Purtroppo, però, si sa, la natura ha in serbo per loro due vite completamente differenti.

Antonella Miccoli è docente della scuola per l’infanzia. In aula, ha trovato il modo perfetto di coniugare la sua passione per la scrittura con la didattica, sviluppando un sistema di apprendimento basato sull’elaborazione di racconti, fiabe, favole e piccoli recital a scopo ludico e formativo. Nel 2018, uno dei suoi lavori nati all’interno del contesto scolastico ha dato vita alla sua prima opera: “Le Avventure di Ser Galileo”, edita dalla casa editrice Sogni di Carta.

La presentazione sarà corredata dalla lettura ad alta voce di alcune pagine del libro a cui è allegato un album da colorare con rispettivi pastelli dedicati.

L’ingresso è gratuito. Presentarsi muniti di Green Pass. Per ulteriori informazioni telefonare al numero: 080 396 8115