Concorso studentesco Giovanni Paolo II, tre le scuole premiate / DETTAGLI

Si è conclusa qualche giorno fa l’undicesima edizione del concorso studentesco Giovanni Paolo II, organizzato dall’omonima associazione e finalizzato a mantenere vivo il ricordo di uno dei pontefici più amati di sempre. La cerimonia di premiazione è avvenuta lo scorso week-end in due diverse location: dopo la presentazione, svoltasi sabato 14 maggio, degli elaborati in gara, la consegna dei premi agli alunni ha avuto luogo nella Cattedrale di Bisceglie dopo la messa, officiata da don Sergio Pellegrini.

Tra gli innumerevoli elaborati – canzoni, cartelloni e poesie presentati da undici scuole provenienti da nove città diverse – hanno conquistato il primo premio l’istituto Don Pasquale Uva di Bisceglie (Classi 1C-1D-1E-1F) e due scuole di San Ferdinando, l’istituto comprensivo Giovanni XXIII (classi 3A e 3B) e l’IISS Dell’Aquila-Staffa (curriculum moda, classi 3RIM-3AFM, 3A SIA, 5T, 5B SIA, 1AFM). Al secondo posto altre classi del plesso Don Uva di Bisceglie, dell’istituto Jannuzzi-Di Donna di Andria, dell’Azzollini-Giaquinto di Molfetta, del Dell’Aquila-Staffa di San Ferdinando; sul terzo gradino, le classi della De Amicis di Bisceglie, dell’istituto Garibaldi Leone di Trinitapoli, del Marconi-Carella di Canosa e dell’Oriani Tandoi di Corato. Le foto della cerimonia sono visibili su Facebook (clicca qui).

Padrino d’eccezione di questa edizione del premio lo showman Enzo Iacchetti, già destinatario del premio nell’edizione 2012. «Un tema importantissimo quello su cui hanno lavorato gli studenti» il commento lasciato da Iacchetti nel corso del suo intervento a distanza, visibile su Facebook (clicca qui).

Lo spirito incarnato dal Pontefice, che si trovò ad assistere – e ad operare in prima persona – in momenti drammatici della storia dell’Europa e di altre parti del mondo, è stato perfettamente recepito, come le classi partecipanti hanno dimostrato nei fatti. In occasione del concorso, infatti, gli alunni hanno promosso una raccolta di medicinali e indumenti da destinare alla popolazione ucraina.

Piena soddisfazione espressa dal presidente dell’associazione Giovanni Paolo II, Natalino Monopoli: «A nome del comitato organizzatore desidero ringraziare tutti per la partecipazione: dirigenti, alunni, docenti. In particolare, il dirigente Isernia e i collaboratori per l’ospitalità nell’auditorium Michele Dell’Aquila. Ringraziamo quanti hanno lavorato a scuola e in chiesa, le associazioni Borgo Antico e ordini di Casa Savoia per la concessione delle borse di studio, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Uno speciale ringraziamento all’arcivescovo diocesano Mons. Leonardo D’Ascenzo che crede in noi e ci sostiene e incoraggia nel proseguire finché Dio vorrà, in questo cammino, seguendo l’esempio di San Giovanni Paolo II.»