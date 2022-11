“C’era il mio nome”: Gabriella Ottini presenta a Bisceglie il suo romanzo d’esordio

In collaborazione con l’associazione Zona Effe, la libreria Prendi Luna Book & more ospiterà oggi, 11 novembre, alle ore 19.00, la scrittrice salentina Gabriella Ottini, che presenterà al Castello di Bisceglie il suo romanzo d’esordio “C’era il mio nome”, pubblicato dalla casa editrice “L’Altra Città”. Modererà l’incontro Adriano Cozzoli.

Il romanzo narra la storia di Mimma – la piccola di casa in una famiglia devota del profondo Sud con tre fratelli, un padre ossessionato dal mondo classico e una madre anaffettiva – e della sua storia difficile e di figlia “invisibile”. La famiglia, a volte, è una trappola: l’unica salvezza, allora, è appellarsi alla propria libertà interiore, a un gesto disobbediente, o meglio ancora, rifugiarsi dentro sé stessi e tessere storie che sanno di vita e di rivincita. Mimma si muove in questo mondo con profondità di sguardo e racconta con fermezza da cronista la sua vita e il rapporto crudo e crudele col proprio corpo.

Gabriella Ottini, nata e cresciuta in Salento, ha vissuto per studio e lavoro in diverse città italiane e nel 2015 è tornata nella nostra Puglia, che ha ispirato il suo primo libro, dov’è ambientata la storia familiare e di formazione del romanzo. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.