“Autunno in giardino”: Giardino Botanico Veneziani riapre le porte al pubblico

Questa mattina, dalle ore 11 alle 13, il Giardino Botanico Veneziani riapre i suoi cancelli, grazie ai volontari e alle volontarie di Mosquito APS, a chiunque abbia voglia di godere della sua bellezza. “L’autunno in giardino”, con i suoi colori e i suoi profumi, è sicuramente da non perdere: per questo, a novembre, il giardino resterà aperto tutte le domeniche in questa stessa fascia oraria.

In particolare, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, che si celebra ogni anno il 21 novembre, oggi sarà possibile raccogliere le ghiande di leccio con i più piccoli, per avere un contatto diretto con la natura; il banchetto di raccolta fondi dell’associazione permetterà, inoltre, con una piccola donazione, di portare a casa un albero di ficus, ideale da piantare in giardino o in campagna, o per l’aiuola di un condominio che intende abbellire i suoi spazi con un vero albero e vederlo crescere pian piano.

Si potrà anche camminare tra i viali, ammirare la natura e fotografarla, leggere un libro, sdraiarsi su un telo o chiacchierare con la gente che si incontra. Le persone volontarie dell’associazione Mosquito saranno lì: sarà, infatti, anche possibile parlare del progetto di rinascita di questo luogo e di quello che insieme, come cittadinanza, si può fare per renderlo sempre più magico.

L’ingresso è libero e, per chi volesse, è possibile lasciare una donazione all’associazione. In caso di pioggia il giardino resterà chiuso. Ogni altra informazione sarà presente sulla pagina Facebook di Mosquito APS: https://www.facebook.com/giardinobotanicoveneziani.