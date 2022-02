Vaccinazioni: nella provincia Bat il 63% degli over 12 ha ricevuto la terza dose

Secondo i dati aggiornati ad oggi e resi noti dalla Regione Puglia nella provincia Bat il 92% della popolazione over 12 ha ricevuto la prima dose di vaccino (317.143 cittadini), mentre in 304.635, pari all’89% degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 63% della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 215.536 cittadini.

Nella fascia 5-11 anni ha iniziato il ciclo vaccinale il 50% della popolazione pari a 12.811 bambini, lo ha concluso con la seconda dose il 39% equivalente a 9.875 bambini.

Nella Bat, nell’ultima settimana dal 14 al 20 febbraio l’incidenza totale dei nuovi casi positivi ogni 100.000 abitanti è pari a 558 casi, in netto calo rispetto ai 709 casi della settimana precedente.