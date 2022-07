Incidente all’alba sulla 16 bis, morta giovane biscegliese

Una ragazza di Bisceglie di 21 anni è morta alle prime luci dell’alba di questa mattina, ore 3.45 circa di sabato 30 luglio, a seguito di un incidente avvenuto sulla strada statale 16 bis all’uscita Trani Sud.

Il tragico incidente ha visto un auto con due ragazze a bordo, secondo le prime informazioni entrambe biscegliesi, finite prima sull’isola di traffico, all’altezza dell’uscita dalla 16 bis Trani Sud-Capirro, per poi superare il guard rail terminando il loro percorso nella scarpata sotto la rampa. Determinante per i soccorsi, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un camionista che giungeva subito dopo.

Per la giovane biscegliese, Simona Todisco, non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra ragazza è stata soccorsa e trasportata in Ospedale ad Andria. Sul posto sono giunti i carabinieri, i Vigili del Guoco e il 118. La rampa d’accesso direzione Bari è stata chiusa.