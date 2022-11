Calcio a 5: furto nello spogliatoio del Futbol Cinco Bisceglie, gara sospesa a Barletta

La gara tra Barletta C5 e Futbol Cinco Bisceglie, disputata oggi pomeriggio al PalaDisfida di Barletta e valevole per la nona giornata del campionato di Serie C1, è stata sospesa nell’intervallo a causa di un furto subito dalla squadra ospite nel proprio spogliatoio.

Gara che aveva preso il via alle ore 16:00, come da calendario. Futbol Cinco che chiude la prima frazione di gioco avanti 2-1 sui padroni di casa, ma l’amara sorpresa sta per arrivare. “Il gruppo squadra biscegliese – si legge nella nota del club – constata l’avvenuto furto di diversi effetti personali di vario tipo (borselli interi, portafogli, telefoni cellulari, chiavi, abbigliamento sportivo). Le finestre esterne degli spogliatoi risultano forzate e aperte. A quel punto, saltano tutti gli schemi, la testa è altrove. Le squadre concordano la sospensione della gara, si richiede l’intervento delle forze dell’ordine per constatare quanto accaduto fuori dal rettangolo di gioco”.

Un’amara sorpresa della quale la dirigenza del Futbol Cinco Bisceglie ha immediatamente informato la terna arbitrale e al società di casa. Gara sospesa in maniera definitiva. Resta l’amaro in bocca per il gesto incivile che ha turbato non poco il club biscegliese con la totale solidarietà dimostrata da tutte le componenti del Barletta C5.