Bisceglie, auto prende fuoco in via Abate Bruni

Un’automobile ha preso fuoco questa mattina, 2 febbraio, nel quartiere Seminario di Bisceglie.

L’incendio si è verificato alle ore 9.30 circa, quando un auto che percorreva via Abate Bruni, per cause ancora da definire, ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate immediatamente danneggiando anche una seconda auto parcheggiata nelle vicinanze ed i primi piani dell’immobile. Nessun problema, a quanto pare, per la persona alla guida.

Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del fuoco della Bat per sedare le fiamme. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire le cause dell’incendio.