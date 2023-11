Auto si ribalta in via Ugo La Malfa, tre persone in ospedale

Un incidente si è verificato questa sera, 27 novembre, nel quartiere san Pietro a Bisceglie per fortuna senza gravi conseguenze per i passeggeri. Il sinistro è avvenuto alle ore 19.30 circa quando una Lancia Delta percorrendo via Ugo La Malfa in direzione nord si è ribaltata riportando gravi danni. All’interno del mezzo cinque persone tutte di Ruvo di Puglia di età compresa tra i 22 e 23 anni. Sul posto un’ambulanza del 118 di Bisceglie ha prestato le prime cure con tre persone trasportate all’Ospedale Vittorio Emanuele II per accertamenti. Solo escoriazioni per gli altri due. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico che si è venuto a creare in via Ugo La Malfa.

Tagged incidente

ribaltamento