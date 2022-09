Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti 19enne biscegliese in zona sant’Andrea

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno arrestato un 19enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in località Sant’Andrea.

Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo M.A., di origini biscegliesi, notato in atteggiamento sospetto in via dei Confezionisti, in compagnia di un altro soggetto già noto per reati specifici, rinvenendo 4 ovuli di hashish per 50,00 grammi complessivi, marijuana (4 bustine pari a 7 grammi totali) e denaro contante di vario taglio, provento di spaccio al minuto sulla piazza biscegliese.

L’attività di Polizia Giudiziaria è stata quindi estesa anche all’abitazione del ragazzo, dove i militari hanno rinvenuto, sottoponendola a sequestro, ulteriore dosi di marijuana e nello specifico 62 bustine di “erba” per un peso lordo complessivo di 150,00 grammi, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga.

Accompagnato in caserma, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e il giovane, che dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato sottoposto, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, alla misura cautelare degli arresti domiciliari.