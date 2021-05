Zona gialla, cosa si può (e non si può) fare da oggi

Da oggi, lunedì 10 maggio, la Puglia entra ufficialmente in zona gialla, la fascia di rischio con le minori restrizioni anti-Covid. Ecco cosa sarà possibile fare.

COPRIFUOCO

In tutte le regioni, a prescindere dal colore, è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

SPOSTAMENTI

Gli spostamenti, nel rispetto del coprifuoco, sono liberi. Non serve autocertificazione per muoversi da una regione gialla all’altra. Cambiano invece le regole per le visite private fino al 15 giugno: il limite massimo di persone che potranno raggiungere un’altra abitazione privata è fissato a quattro (escludendo dal conteggio i figli minori, di età anche superiore ai 14 anni). Questi spostamenti possono avvenire anche tra regioni gialle differenti e non importa se il viaggio comporti l’attraversamento di una regione arancione o rossa.

BAR E RISTORANTI

In zona gialla bar e ristoranti potranno ospitare clienti a pranzo e a cena purché all’aperto. Si potrà consumare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone (esclusi dal calcolo i conviventi). All’interno dei bar e dei ristoranti si potrà sostare solo il tempo strettamente necessario alla consumazione

SPORT, PISCINE E PALESTRE

Restano chiuse palestre e piscine. In zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, saranno consentite le attività delle piscine all’aperto.

CINEMA, TEATRI E CONCERTI

Riaprono al pubblico in zona gialla cinema, teatri, sale concerto e live club. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e che sia garantita la distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto.