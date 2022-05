Via La Spiaggia: incontro tra Amministrazione Comunale, residenti e imprenditori

Fare il punto sui regolamenti vigenti per l’allestimento dei dehors e le emissioni sonore; salvaguardare sia i diritti dei residenti di via La Spiaggia e sia dei proprietari dei locali di ristorazione per lo svolgimento dell’attività, contemperando le legittime istanze di entrambe le parti. Erano gli obiettivi dell’incontro promosso dall’Amministrazione Comunale tenutosi questa mattina a Palazzo di Città al quale hanno partecipato il Sindaco Angelantonio Angarano, gli Assessori Maria Lorusso e Natale Parisi, con deleghe, rispettivamente, al commercio e alla Polizia Locale, il consigliere comunale Carla Mazzilli, il Dirigente del Suap, Lorenzo Fruscio, il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, il Direttore di ConfCommercio Bari-Bat, Leo Carriera, i rappresentanti di Assolocali, tra i quali il presidente Donato Ferrante, e una delegazione di residenti in via La Spiaggia.

“Oggi la zona del porto è notevolmente cambiata e anche il numero di attività di ristorazione è aumentato. Serve pertanto un giusto equilibrio che salvaguardi la vivibilità dei residenti e le esigenze dei commercianti”, ha sottolineato l’Assessore Lorusso. “In un clima proattivo sono state riepilogate le regole, le distanze che i dehors devono rispettare, sia dalla facciata degli immobili sia dalla carreggiata, l’obbligo di non occupare i marciapiedi, le norme che regolano l’utilizzo della musica di sottofondo per poter allietare gli avventori ma allo stesso tempo non risultare invasiva per i residenti. Si è convenuto di delimitare le aree dei dehors per maggiore chiarezza. Tutti si sono mostrati molto collaborativi avendo bene a mente sempre il rispetto delle norme. Sono certa che l’incontro sarà utile a garantire i diritti di tutti”.

“L’incontro è stato proficuo e funzionale sia a fare chiarezza sia ad esplicitare le reciproche necessità”, ha dichiarato il Direttore di ConfCommercio Bari-Bat, Leo Carriera. “In una città che vuole sempre più rafforzare il brand turistico è giusto che il rispetto delle norme sia imprescindibile da parte di tutti, residenti e operatori del commercio, ma è altrettanto vero che occorre buon senso se vogliamo accogliere un numero significativo di turisti e avventori offrendo loro possibilità di intrattenimento e svago tipici del periodo estivo, in linea con la visione moderna delle località turistiche. La volontà condivisa è che l’incontro odierno sia presupposto di una condivisione nei fatti per il bene della Città”.

“Ci apprestiamo a vivere una stagione estiva meravigliosa da sold out anche grazie alla riconferma della doppia bandiera blu”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Nell’interesse di tutti, con buon senso e maturità, dobbiamo essere bravi ad offrire, a noi stessi e a chi viene a trovarci, una Città quanto più ordinata, bella e accogliente, nel pieno rispetto delle regole. Solo così possiamo dare continuità alla crescita turistica che stiamo attraversando e che troverà ulteriore compimento quest’estate, con significativi benefici sull’economia e sull’occupazione”.